Após cirurgia, atacante do São Paulo corre pela 1ª vez no gramado

O atacante Ytalo correu pela primeira vez no gramado após passar por uma cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O jogador do São Paulo se machucou em julho e, desde então, passou por um longo processo de recuperação. Nesta segunda-feira, ele fez a atividade no campo, mesmo com todo o restante do elenco de folga.

"Muito bom poder correr no gramado novamente. Eu já corria na esteira, mas no campo é completamente diferente. É um outro momento, com uma nova sensação", explicou. "Foi tudo dentro do esperado, sem restrição e sem dor. Isso é o mais importante", continuou o atleta, ansioso para voltar a jogar.

"Espero treinar com bola o mais breve possível, porque isso me motivará ainda mais. A estrutura do Reffis tem me ajudado bastante e felizmente tenho cumprido todas as etapas no tempo certo. Agora entrei na reta final da recuperação, e logo poderei jogar novamente", comentou o jogador, que chamou atenção do São Paulo quando estava no Audax.

Ytalo teve uma entorse no clássico com o Corinthians, em 17 de julho. Pela gravidade da lesão, ele passou por cirurgia e agora espera ter momentos melhores no clube. Nesta terça-feira ele terá contato com seus companheiros, que estavam de folga e voltam ao batente. No domingo, o São Paulo enfrenta o Santa Cruz, no Pacaembu.