Após cirurgia bem-sucedida, Sassá inicia recuperação no Botafogo

"Agora é focar na recuperação para que tudo ocorra bem. O Dr. Luiz Fernando [Medeiros, do departamento médico do Botafogo] falou que a cirurgia foi muito boa. Eu estou sentindo menos dores, com o joelho menos inchado, e acredito que logo estarei de volta para dar alegria ao torcedor", declarou Sassá, ao se apresentar para a fisioterapia.

"Estava vivendo um momento muito importante na minha carreira, fazendo gols, e infelizmente aconteceu essa lesão. Mas está nas mãos de Deus e ele sabe de todas as coisas", comentou o atacante, um dos responsáveis por liderar o Botafogo no retorno à primeira divisão.

A partir desta semana, Sassá vai trabalhar em dois períodos por dia. "Mais a frente, acredito que em dois meses, enfatizaremos mais a parte de força. Ele começará a correr, saltar, variar os momentos, alternando ritmos e direções, exclusivamente voltado para o gesto esportivo que executará em campo. A evolução vai depender da resposta do atleta. Acredito numa boa evolução do Sassá, é um cara muito forte e dedicado. Não teremos dificuldades com ele", explicou o coordenador da fisioterapia do Botafogo, Flávio Meirelles.