Após cirurgia cardíaca, Renato Gaúcho recebe alta e deixa o hospital

O técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, recebeu alta nesta segunda-feira e deixou o Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre. O ex-jogador de 56 anos estava internado desde o último sábado, quando foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a correção de uma arritmia.

"O técnico Renato Portaluppi recebeu alta no início da tarde desta segunda-feira, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. De acordo com o cardiologista especialista arritmias do hospital e responsável pelo procedimento, Leandro Zimerman, Renato recuperou-se de acordo com o previsto e já não apresenta mais sintomas", explicou o Grêmio em comunicado.

No último domingo, Renato já havia deixado a UTI. Na ocasião, o hospital explicou, através de boletim médico, que o treinador tinha "ritmo cardíaco normal" e recuperava-se bem após o procedimento realizado no dia anterior.

Os médicos Leandro Zimerman e Paulo Rabaldo, esclareceram que a arritmia não trazia riscos a Renato, mas poderia lhe trazer problemas na sequência da vida, o que provocou a decisão de se realizar a cirurgia para correção de um problema que o treinador tinha há quatro anos.

A expectativa é de que Renato retome a sua rotina de trabalhos no Grêmio em uma semana. Até lá, o auxiliar Alexandre Mendes será o responsável por comandar os treinos do time. A estreia gremista no Campeonato Gaúcho será diante do Novo Hamburgo, em 20 de janeiro, no estádio do Vale. A equipe vai atuar com jogadores da equipe B.