Após cirurgia cardíaca, Willie deve voltar em 30 dias

SALVADOR - O jovem atacante Willie, de 19 anos, deve voltar a treinar no Vitória em 30 dias, após ter passado por uma cirurgia cardíaca na última quarta-feira. Ele foi diagnosticado com "arritmia intermitente" depois de passar por exames na última semana e precisou ser operado para poder voltar a praticar esporte de alto rendimento.

Ele estava com a seleção brasileira sub-20 que se preparava para o Sul-Americano, marcado para janeiro na Argentina, quando passou por exames de rotina que apontaram uma alteração cardíaca. O jogador foi imediatamente cortado e encaminhado ao Vitória para a realização de novos exames.

O procedimento realizado na última quarta foi considerado um sucesso pelo médico do clube baiano, Ivan Carilo. Já nesta quinta, Willie recebeu alta do hospital e dentro de 15 dias será submetido a uma nova avaliação, com teste de esforço, eletrocardiograma e ecocardiograma.

"Este tipo de arritmia você faz o eletro hoje e o resultado é negativo. Repete daqui a 30 dias e apresenta resultado positivo. Por se tratar de um atleta optamos pela cirurgia", explicou Carilo.

Para tranquilizar os torcedores e mostrar que estava bem, o próprio Willie telefonou para o Vitória para falar com os diretores do clube. "Correu tudo bem e agora é esperar a recuperação", comentou o jogador.