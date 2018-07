Após cirurgia, Cassano volta a treinar no Milan Quatro meses após ser submetido a uma cirurgia no coração, o meia-atacante Cassano voltou aos treinos nesta quinta-feira, no Milan. O jogador de 29 anos foi operado em novembro do ano passado em razão de um mal súbito sofrido durante uma partida contra a Roma, no dia 30 de outubro.