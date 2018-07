Após cirurgia, Daniel projeta volta ao Botafogo em 2015

Revelação do Botafogo no Brasileirão, o meia Daniel só voltará a jogar na próxima temporada. Ele passou por uma cirurgia no joelho direito na noite de quinta-feira, no Rio, e ficará afastado dos gramados até a disputa do Campeonato Carioca de 2015.

Com apenas 20 anos, Daniel sofreu a grave contusão no jogo contra o Ceará, no dia 3 de agosto, em Fortaleza, pela Copa do Brasil. Agora, passada a cirurgia, ele já começou a recuperação, para estar bem quando começar a nova temporada.

"Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso. Queria agradecer ao médico que fez a operação e toda sua equipe, e a todos que torceram por mim. Já estou bem melhor e agora quero me dedicar para voltar ainda melhor em 2015. Apesar de estar fora dos gramados estou torcendo pelos meus companheiros para voltarmos a vencer no Brasileiro", disse Daniel, que é o artilheiro do Botafogo no campeonato, com cinco gols marcados.