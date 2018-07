Após cirurgia do filho, meia Montillo agradece apoio

BELO HORIZONTE - O filho do meia Montillo, Santino, de apenas 1 ano, passou por uma cirurgia no coração nesta quarta-feira. O procedimento foi realizado com sucesso, em aproximadamente quatro horas, e a criança passa bem. Ele ficará os próximos três dias na UTI e deverá ter alta no próximo final de semana. Aliviado, o jogador do Cruzeiro agradeceu ao apoio de todos.

"Não tenho nem palavras para descrever a alegria que senti vendo tantas pessoas mandando mensagens de carinho e força para meu filho Santino. Apesar de novinho, ele é um guerreiro e tenho certeza de que terá uma ótima recuperação. Foi um momento de apreensão, mas felizmente já passou e ele está muito bem cuidado", declarou.

Santino, que tem síndrome de Down, precisou passar pela cirurgia para corrigir uma válvula em seu coração. Nas últimas semanas, o garoto sofreu com uma pneumonia e, durante o período, Montillo seguiu atuando nas partidas do Cruzeiro.

"Meus companheiros de Cruzeiro foram fantásticos comigo. Estiveram sempre ao meu lado e me deram muita força para que eu continuasse entrando em campo nas últimas partidas", afirmou o argentino.

Para acompanhar seu filho, no entanto, o jogador não atuará na partida da equipe diante do Estudiantes, nesta quarta-feira, às 21h50, pela Libertadores. "Hoje (quarta-feira) fiquei fora do jogo, mas estarei assistindo a partida pela televisão e torcerei muito por eles", completou.