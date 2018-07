Após cirurgia, Essien desfalca Chelsea por seis meses

Essien sofreu uma lesão no joelho esquerdo durante os treinos de pré-temporada, na semana passada. Segundo o clube inglês, o atleta foi submetido a uma operação para "reparar uma ruptura no ligamento cruzado anterior e no menisco". A cirurgia foi bem-sucedida, mas exigirá seis meses de reabilitação.

Com esta previsão inicial, o meia só deverá voltar ao time em fevereiro de 2012. O Campeonato Inglês terá início para o Chelsea no dia 14 de agosto, na partida contra o Stoke City.

Não é a primeira vez que Essien fica afastado dos gramados por tanto tempo. No ano passado, o jogador de 28 anos sofreu uma lesão no mesmo joelho e precisou ficar de fora por seis meses. A contusão o tirou da Copa do Mundo da África do Sul. Em 2008, ele teve problemas no mesmo ligamento e ficou afastado entre setembro e março de 2009.