Após cirurgia, Everton inicia recuperação no Botafogo

"Passar por uma cirurgia é sempre ruim, fiquei triste porque vinha em uma boa sequência. Mas acredito muito em uma volta por cima. Já sinto o ombro melhor e quero trabalhar para voltar até antes do previsto", afirmou o volante, que se contundiu diante do Atlético Goianiense, no dia 7 de julho.

Everton aposta na realização de trabalhos físicos durante o processo de recuperação para que possa voltar a jogar logo. "Dá para trabalhar nesse período de recuperação e manter a parte física bem, com musculação e corrida. É uma forma de adiantar o processo para, quando o ombro estiver bem, poder voltar logo a treinar com o grupo", disse.

Everton não é o único jogador do Botafogo entregue ao departamento médico. O lateral-esquerdo Cortês, que se recupera de uma lesão no joelho direito, e o meia Cidinho, com um estiramento muscular na coxa direita, já realizam trabalhos físicos.