Após cirurgia, Fabrício inicia recuperação no São Paulo Depois de ter sido submetido, na última quinta-feira, a uma cirurgia no joelho esquerdo, o volante Fabrício iniciou nesta segunda o tratamento no Reffis (centro de recuperação física e fisioterápica do São Paulo). O jogador se machucou na partida contra o Atlético-MG, no último dia 17, no Morumbi, onde deixou o gramado ainda no primeiro tempo com fortes dores.