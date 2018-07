Após cirurgia, Jefferson promete rápido retorno ao Botafogo

Após realizar artroscopia no joelho direito nesta sexta-feira, o goleiro Jefferson, do Botafogo e da seleção brasileira, publicou texto em uma rede social prometendo voltar logo aos treinamentos. O jogador deverá iniciar a fisioterapia já no domingo e a tendência é que tenha condições de jogo em um mês.

"Queria agradecer ao apoio e carinho de todos meus parentes, amigos e fãs que me mandaram, nos últimos dias, uma força inacreditável num momento que tanto precisava, o que me reconfortou bastante", escreveu Jefferson, titular absoluto do técnico Dunga na seleção.

"Aproveito para dizer que a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, e logo logo estarei de volta aos treinos, fazendo o que mais gosto e retribuindo a cada um de vocês dentro de campo. Muito obrigado!", prosseguiu o goleiro, que se machucou no penúltimo amistoso da seleção brasileira, mês passado, contra a França.

Jefferson também deu uma declaração por meio da assessoria de imprensa do Botafogo, comemorando a conquista da Taça Guanabara. E demonstrou ansiedade em voltar a vestir a camisa do clube. "A torcida pode ter certeza de que vou trabalhar muito para me recuperar 100% dessa lesão e poder estar apto a voltar a vestir a camisa do Botafogo e da seleção brasileira o quanto antes", declarou.