Após cirurgia, Joel Santana deve receber alta na quarta-feira

O técnico do Vasco, Joel Santana, está se recuperando bem da cirurgia para retirada da vesícula a qual foi submetido no fim da tarde do último domingo, no hospital Pró-Cardíaco, na zona sul do Rio. O treinador foi internado na manhã de sábado reclamando de fortes dores abdominais e foi diagnosticado com um quadro de colecistite aguda (inflamação da vesícula biliar).

Nesta segunda-feira, o hospital divulgou boletim médico informando que Joel Santana, que está com 65 anos, "segue em franca recuperação e apresenta quadro de saúde estável".

O treinador já está se recuperando em um quarto, mas ainda não há data para que ele receba alta. A tendência, contudo, é que Joel Santana fique em observação no hospital pelo menos até esta quarta.

Dependendo da evolução, é possível que o técnico esteja até mesmo no banco de reservas do Vasco na próxima sexta, quando o time recebe o Bragantino, no estádio de São Januário, no Rio, pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.