Após cirurgia, Kléber agradece apoio da torcida gremista Após passar por cirurgia no tornozelo direito na noite de segunda-feira, o atacante Kléber deu uma declaração nesta terça, através do site do Grêmio, para agradecer o apoio que tem recebido da torcida. Ele já recebeu alta do hospital onde esteve internado, em Porto Alegre, e deve começar a fisioterapia até a próxima semana, devendo ficar afastado do futebol por três meses.