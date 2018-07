Após cirurgia, Lucas Leiva faz recuperação no Brasil O volante Lucas Leiva, do Liverpool e da seleção brasileira, passou na noite de terça-feira por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no Hospital do Coração, em São Paulo. A operação foi considerada um sucesso pelos médicos, com previsão de alta hospitalar na sexta. E o jogador já avisou que não voltará imediatamente para a Inglaterra, optando por fazer a primeira parte da recuperação na capital paulista.