Após cirurgia, Maldonado inicia recuperação na segunda A cirurgia no joelho esquerdo do volante Maldonado foi realizada nesta terça-feira com êxito, de acordo com o departamento médico do Flamengo. Não ocorreu nenhum problema na operação e a previsão inicial é de que o jogador chileno inicie o processo de recuperação na próxima segunda-feira. Assim, o meio-campista irá apenas repousar nos próximos dias.