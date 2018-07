Após cirurgia, médico diz que Zanetti voltará a jogar O defensor argentino Javier Zanetti passou nesta terça-feira por cirurgia no tendão de Aquiles do pé esquerdo, para reparar a grave lesão que sofreu no último domingo, durante jogo da Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. Médico responsável pela operação, Francesco Benazzo revelou que a intervenção foi um sucesso e que o veterano jogador de 39 anos poderá voltar a jogar futebol normalmente.