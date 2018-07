Após cirurgia no cérebro, Castán voltará a cabecear na Roma

Depois de uma delicada cirurgia no cérebro, o zagueiro Leandro Castán vai dando pequenos passos em busca do retorno ao futebol. Nesta quinta-feira, o jogador da Roma passou por exames médicos que mostraram sua evolução. Com isso, em breve será liberado para treinar com bola e até dar suas primeiras cabeçadas.

"Leandro Castán fez um check-up mais cedo hoje (quinta-feira) que mostrou que ele está se recuperando muito bem depois de sua operação. O jogador vai começar a treinar novamente e vai gradualmente começar a cabecear a bola para aumentar sua carga de trabalho", informou a Roma em comunicado.

Campeão da Copa Libertadores de 2012 com a camisa do Corinthians, pouco antes de se transferir para a Roma, Castán foi operado em dezembro do ano passado para retirar um cavernoma, uma má formação vascular congênita no cérebro, que tinha cerca de três centímetros e foi completamente removida em um procedimento que durou três horas e meia.

Apesar do sucesso da cirurgia, o médico responsável pelo procedimento não garantiu que Castán terá condições de voltar a atuar. A boa evolução do zagueiro e os exames realizados nesta quinta, no entanto, reforçam a esperança de vê-lo novamente em ação nos gramados.