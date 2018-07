Após cirurgia no joelho esquerdo, Paulo Miranda volta a correr no São Paulo

SÃO PAULO - Depois de ter sido submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo no último dia 21 de fevereiro, o zagueiro Paulo Miranda deu nesta terça-feira mais um passo em seu processo de recuperação. O jogador do São Paulo realizou nesta manhã o seu primeiro treino na esteira desde quando foi operado e agora está esperançoso com a possibilidade de voltar a ficar à disposição do técnico Ney Franco em breve.

"Me sinto muito bem e espero estar pronto para voltar ao time no prazo mínimo", disse o defensor, ao comentar a previsão de quatro a seis semanas de afastamento do time do São Paulo, estipulada pelos médicos do clube após a cirurgia que serviu para correção no menisco do joelho esquerdo.

Utilizado na maior parte dos jogos que participou como lateral-direito na equipe são-paulina, Paulo Miranda correu por cerca de 30 minutos na esteira nesta terça-feira. Anteriormente, ele vinha realizando fazendo trabalho de fortalecimento muscular, alongamento e propriocepção (termo utilizado para nomear a capacidade em reconhecer a localização espacial do corpo).

O São Paulo também informou nesta terça-feira que, caso não sinta dores no joelho operado nos próximos dias, o atleta iniciará os trabalhos no gramado na semana que vem, ainda sob orientação dos fisioterapeutas do clube.