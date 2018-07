Após cirurgia nos pés, Thiago Heleno larga muletas e inicia fisioterapia

SÃO PAULO - A temporada 2012 vai começar na próxima semana para o zagueiro Thiago Heleno. O defensor, que foi operado após o Brasileirão, passou 40 dias em casa se recuperando de uma cirurgia nos pés e só agora vai poder iniciar a fisioterapia. A previsão é que ele só possa se juntar ao restante do grupo do Palmeiras e ficar à disposição de Felipão daqui a quatro meses, em abril.

"Fiquei quase dois meses em casa e aproveitei muito pouco as minhas férias, já que estava com a bota de proteção e caminhando de muletas. Felizmente, já posso andar normalmente e agora vou dar início à fisioterapia. É muito chato ficar parado, mas só de frequentar a Academia de Futebol novamente, já me deixa um pouco mais feliz", revela Thiago Heleno.

Ele já não usa mais a bota de proteção e também deixou de andar com a ajuda de muletas na última semana. De agora em diante, deverá fazer fisioterapia diária, além de trabalhos de fortalecimento muscular para poder voltar a jogar.

"O Thiago seguiu corretamente todas as recomendações que foram passadas pelo clube e o prazo para ele voltar aos gramados segue o mesmo. Por se tratar de uma lesão nos pés, não podemos acelerar a recuperação. O importante é que ele está bem e agora poderá voltar ao convívio normal com o restante do grupo", explica o médico Rubens Sampaio.