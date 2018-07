Após cirurgia, Paulo Miranda terá alta nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Após ser submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo, o zagueiro Paulo Miranda receberá alta nesta sexta-feira. O defensor do São Paulo iniciará a fisioterapia logo em seguida para voltar aos gramados de quatro a seis semanas.

De acordo com o clube, o procedimento realizado no Hospital do Coração, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira, foi bem-sucedido. O médico Rene Abdalla foi o responsável pela cirurgia.

Paulo Miranda vinha desfalcando o São Paulo nos últimos jogos - contra Ituano e São Caetano, pelo Campeonato Paulista - por causa de dores no joelho. O zagueiro vinha atuando com o titular da lateral direita nesta temporada, desde a conquista da Copa Sul-Americana, no fim do ano passado.

Sem poder contar com o zagueiro/lateral nos próximos jogos do Paulistão e da Copa Libertadores, o técnico Ney Franco deve optar entre Douglas e Lucas Farias, revelado na base do time, para atuar no lado direito do time.