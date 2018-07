Após cirurgia, Pelé ainda não tem previsão de alta do hospital

Após passar mal no início da semana e sentir um incômodo na região da barriga, o ex-jogador Pelé, de 74 anos, foi hospitalizado e os médicos detectaram que ele estava com "cálculos renais, ureterais e vesicais, causando a obstrução do fluxo urinário", segundo o informe assinado pelos doutores Fabio Nasri, Gustavo Caserta Lemos e Miguel Cendoroglo Neto, do hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo.

Como reclamava de dores, os especialistas optaram por fazer nesta quinta-feira um procedimento cirúrgico para retirada dos cálculos. O próprio hospital avisou que o Rei do Futebol "encontra-se estável clinicamente e em recuperação", mas não avisou quando o paciente terá alta e poderá retornar para casa.

O susto ocorreu quando ele passou mal em um jantar na terça-feira desta semana. O ex-jogador continuou sentindo um incômodo no dia seguinte, anteontem, quando deveria participar de um evento no Museu Pelé, em Santos, mas cancelou a atividade. Com dores na região do estômago, foi de ambulância a São Paulo para dar entrada no hospital às 20h.

Pelé sempre foi famoso por ter uma saúde de ferro. Tanto que em 21 anos de carreira, de 1956 a 1977, nunca teve uma lesão grave que necessitasse intervenção cirúrgica. Mesmo jogando 1.222 partidas. Sua forte musculatura sempre evitou contusões mais graves. A primeira vez que teve de lidar com isso foi em 1999, quando se submeteu a uma artroscopia para tratar do menisco do joelho direito. Na época, ele tinha 58 anos e fez a intervenção em Nova York.

Cinco anos depois, o ex-jogador teve de fazer uma cirurgia no olho esquerdo para corrigir um descolamento de retina. Ele vinha perdendo parte da visão e foi operado pelos especialistas Marcelo Cunha e Walter Takahashi. Depois disso, só em 2011 ele voltou a ter problemas na vista e no final do ano passou por cirurgia de catarata, justamente na época em que o Santos disputava o Mundial de Clubes da Fifa.

No ano seguinte, o Rei do Futebol teve de fazer uma cirurgia de artroplastia total de quadril no lado direito. No procedimento, foi retirada parte do osso do fêmur e colocada no lugar uma prótese de titânio e cerâmica. Pelé sentia dores constantes no quadril, ao jogar tênis e até quando caminhava. Depois disso, passou a fazer fisioterapia com a filha Flávia.

Após essa cirurgia no fêmur, um antigo problema na coluna se agravou e Pelé teve de passar por uma intervenção de pinçamento na raiz nervosa nas vértebras L2 e L3 da coluna, feita pelo médico Edison Dezen. Foi como uma infiltração na coluna e o ex-jogador ficou bem rapidamente. E, nesta quinta, ele voltou para o hospital para retirar os cálculos e em breve deve retornar para sua casa.