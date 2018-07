Após cirurgia, Renato Gaúcho voltará ao Fluminense na segunda

RIO - O técnico Renato Gaúcho aproveitou que o Fluminense não tem compromissos neste fim de semana para realizar uma cirurgia de retirada de pedras da vesícula biliar, na última quinta-feira. Assim, em recuperação, ele não vai comandar os próximos treinamentos do time e só voltará a trabalhar nas Laranjeiras na próxima segunda-feira.

Durante o período em que vai ficar afastado, Renato será substituído pelo auxiliar técnico Marcão. "Não existe mistério. A filosofia de trabalho do Renato já está implantada e nós só daremos sequência. Toda a comissão técnica estará comigo e me ajudará na aplicação das atividades. Temos objetivos no campeonato e os trabalhos não podem parar", explicou Marcão.

O Fluminense treina nesta sexta-feira e no sábado nas Laranjeiras. O domingo será de folga para o elenco, que se reapresentará na segunda-feira, quando Renato estará de volta e o time intensificará os trabalhos de preparação para o jogo com o Friburguense, quarta-feira, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Carioca.

"O nosso ambiente aqui é maravilhoso. Existe o respeito profissional e todos sabem quais são as orientações a serem seguidas. Mas ao mesmo tempo somos todos amigos e isso facilita tudo. O grupo está focado no objetivo e dessa maneira o trabalho flui com naturalidade", afirmou Marcão.