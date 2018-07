Após cirurgia, Romeu desfalca Chelsea por seis meses

A previsão do departamento médico do Chelsea é que Romeu fique afastado dos gramados por aproximadamente seis meses. Assim, o meio-campista espanhol não deve mais atuar pelo clube londrino na temporada 2012/2013 do futebol europeu, em que já havia entrado em campo nove vezes.

Romeu se contundiu no último sábado, durante a vitória do Chelsea sobre o Sunderland, em duelo válido pelo Campeonato Inglês. Com a lesão do espanhol, o clube inglês o substituiu por George Saville na lista de inscritos no Mundial de Clubes.

Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea está em terceiro lugar no Campeonato Inglês e estreia nesta quinta-feira no Mundial de Clubes, quando vai enfrentar o Monterrey, em duelo válido pelas semifinais.