Após cirurgia, Tinga vê boa recuperação no Cruzeiro Após passar por uma cirurgia no último sábado, por causa de uma fratura na perna direita sofrida durante o treino do dia anterior, o volante Tinga contou nesta quinta-feira que vem tendo um bom início de recuperação - a expectativa é de que fique até seis meses afastado dos gramados. E tratou de agradecer o apoio que recebeu do Cruzeiro e da torcida do clube.