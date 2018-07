Após cirurgia, Torres se diz confiante em disputar Copa

O atacante Fernando Torres, da seleção da Espanha, mostrou confiança nesta segunda-feira e disse que deverá estar recuperado a tempo de disputar a Copa do Mundo da África do Sul, em junho.

Veja também:

Fernando Torres, do Liverpool, é operado com sucesso

O jogador do Liverpool passou por uma cirurgia inesperada no joelho, na noite de domingo, e deverá ficar longe dos gramados por até seis semanas. Assim, ele não terá condições de defender o clube inglês até o final da temporada.

Caso não tenha problemas durante sua recuperação, o atleta estará de volta à ativa a poucos dias do início do Mundial. "Estou esperando por isso há quatro anos e, se tudo der certo, não pretendo ficar de fora. Já comecei o trabalho de recuperação hoje mesmo", avisou.

Torres explicou que a operação foi decidida após avaliação dos médicos. "Exploramos todas as nossas possibilidades antes de decidir pela operação. O menisco estava machucado e os médicos acharam que a cirurgia era a melhor opção", revelou.

O atacante se machucou no início do jogo com o Benfica, no dia 8, pela Liga Europa. "A lesão ocorreu no segundo minuto da partida com o Benfica. Joguei 85 minutos com o joelho machucado e, se eu tivesse pensado na Copa do Mundo, teria pedido para ser substituído logo em seguida", comentou, descartando qualquer desprezo pelo resto da fraca temporada do Liverpool.