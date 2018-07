Após cirurgia, Vela desfalca Real Sociedad e México por dois meses

A Real Sociedad revelou nesta terça-feira que o atacante mexicano Carlos Vela deve ficar afastado dos gramados por aproximadamente dois meses após ser submetido a uma cirurgia no joelho direito. O clube espanhol explicou que a operação foi necessária por causa do rompimento do menisco.

De acordo com o clube espanhol, são necessários aproximadamente oito semanas de tratamento para que um jogador tenha condições de retornar aos gramados. Com isso, Vela também deve desfalcar a a seleção mexicana, que tem amistosos marcados contra Equador, em 28 de março, e Paraguai, três dias mais tarde, ambos nos Estados Unidos.

O mexicano, titular da equipe, sofreu a lesão durante a derrota por 4 a 1 para o Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol, no Estádio Santiago Bernabéu, no último sábado. A Real Sociedad, dirigida por David Moyes, está na 13ª colocação no torneio nacional.