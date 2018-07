Após cirurgia, Wellington volta a treinar no São Paulo O garoto Wellington, de 19 anos, voltou aos treinos no São Paulo nesta quarta-feira ao lado do restante do elenco do time, depois de ter passado os últimos meses se recuperando de uma grave lesão. Em junho deste ano, o atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do membro do joelho esquerdo e precisou ser submetido a uma cirurgia.