Após cirurgia, Willian está liberado e inicia transição física no Palmeiras

O atacante Willian, do Palmeiras, avançou nesta terça-feira na recuperação da cirurgia realizada no fim do ano passado no joelho direito para reconstruir o ligamento cruzado anterior. O jogador ganhou liberação médica para iniciar os trabalhos de transição física no gramado e tem a previsão de voltar a atuar pelo time depois da pausa no calendário para a realização da Copa América.

Após se machucar ao dar o passe para Deyverson marcar o gol do título, Willian começou um longo processo de recuperação. Desde o último mês o jogador tem realizado trabalhos de corridas e alguns alguns exercícios com bola sob a supervisão do coordenador de fisioterapia do clube, Jomar Ottoni. "Foram cinco meses de trabalhos intensos e até brinco com o Jomar que vejo mais ele do que a minha família, mas sei que toda essa dedicação será recompensada da melhor maneira possível", disse Willian.

Segundo o fisioterapeuta, o período de recuperação do jogador tem sido muito positivo. "O Willian é um cara sensacional. Um atleta fantástico e muito dedicado. Nesses cinco meses, chegou todos os dias com a mesma motivação, realizou os exercícios sem reclamar e sempre quis aperfeiçoar algo. A genética dele também é muito boa e já está anatomicamente liberado para a transição física", comentou.

Willian chegou ao Palmeiras em 2017 e em 121 jogos pelo time, marcou 34 gols e deu 15 assistências. Na campanha do título brasileiro do ano passado o jogador foi o goleador da equipe na competição, com dez gols.