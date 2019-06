Após cirurgia, Willian revela ansiedade para voltar a atuar pelo Palmeiras

O atacante Willian, do Palmeiras, abriu nos últimos dias uma contagem regressiva para voltar a atuar pelo time. Em recuperação de cirurgia no joelho, ele não atua desde o ano passado, mas comentou estar ansioso para defender a equipe novamente. A previsão é que depois da Copa América o jogador esteja em condições de ser escalado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Em entrevista à TV Palmeiras, Willian disse que está ansioso para voltar a atuar pelo time." Hoje eu me sinto muito bem. Estou muito feliz e com aquele friozinho na barriga. Parece até que é meu primeiro dia no clube. Estou bem feliz e agora é colocar em prática para voltar voando", afirmou o atacante, que não atua desde novembro de 2018.

Willian se machucou no lance do gol do título do Campeonato Brasileiro. Após um longo processo, nos últimos dias ele começou a trabalhar com a bola e se aproximar de estar liberado para atuar pelo time. A tendência é o clube inscrever o atacante até mesmo na Copa Libertadores, já que poderá fazer cinco trocas na lista de relacionados para as oitavas de final da competição.

"Desde quando eu estava atuando, na minha lesão, sempre tive esse respeito e carinho da parte do torcedor na minha recuperação. Pode ter certeza que vou voltar com muita entrega, honorando a camisa e, junto com meus companheiros, conquistando títulos", afirmou Willian, que tem 121 jogos e 34 gols pelo clube.