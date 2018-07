Após clássico, Barcelona desembarca no Japão no domingo

BARCELONA - O Barcelona terá uma rotina apertada neste fim de semana. Com clássico marcado para a noite de sábado, os jogadores e o técnico Josep Guardiola deixarão o Estádio Santiago Bernabéu rapidamente a tempo de embarcar para o Japão durante a madrugada, rumo ao Mundial de Clubes da Fifa.

O desembarque do Barcelona em Tóquio está agendado para a noite de domingo. Na noite anterior, o time espanhol enfrenta o Real Madrid no clássico que vale a liderança do Campeonato Espanhol. Por conta do voo para o Japão, os jogadores do clube catalão não terão tempo para dar entrevistas ao fim do jogo no Santiago Bernabéu.

Em solo japonês, o Barcelona iniciará os treinos na manhã de segunda-feira no CT do time local Yokohama Marinos. Assim como o Santos, o Barcelona estreará no Mundial direto nas semifinais. Seu adversário, na quinta-feira, sairá do confronto entre Esperance Sportive, da Tunísia, e o Al-Sadd Club, do Catar. Caso confirmem o favoritismo, Santos e Barcelona se enfrentarão em uma aguardada final no próximo domingo, dia 18.

O retorno do Barcelona para a Espanha está marcado para a segunda-feira, dia 19, mesmo que o time protagonize uma "zebra" e seja eliminado na semifinal. Neste caso, disputaria o terceiro lugar na tarde de domingo, em jogo que precederá a grande decisão, à noite.