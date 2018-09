Após clássico com polêmica, Inter e Grêmio duelam sonhando com título

Um turno depois de polêmica declaração do técnico Renato Gaúcho, do Grêmio, que após empate por 0 a 0 no último Gre-Nal disse que o Internacional jogou como "time de segunda divisão", as duas equipes gaúchas vão voltar a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, competição em que ambas brigam pelo título. O duelo vai ser realizado às 16 horas deste domingo, no Beira-Rio.

Além da vantagem por ser mandante, o Inter chega com moral para o clássico. A equipe treinada por Odair Hellmann lidera o torneio com 46 pontos e defende uma invencibilidade de oito partidas. Em casa, o retrospecto na competição é de oito vitórias e três empates, em 11 partidas disputadas em casa.

O único desfalque de Hellmann para o duelo é o do lateral-esquerdo Iago, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O técnico pode fazer uma substituição simples, que seria escalar Uendel, o reserva imediato, ou deslocar Zeca da lateral direita para a esquerda, opção que abriria espaço para Fabiano ocupar a vaga em aberto.

"Eu sempre tenho dúvidas na escalação porque eu preciso esperar o departamento de fisiologia e físico. Às vezes, os jogadores têm dores mais tardias, e você precisa esperar por esse definição. O Iago vinha bem, mas nós temos jogadores para a função. Independentemente de quem a gente escolher, não vamos ter nenhum problema. Não é lamentar, prefiro ressaltar quem vai entrar, porque é o grupo que vem fazendo a diferença", disse o treinador.

Se o Inter tem um foco único no segundo semestre e vai defender a liderança do Brasileirão pela primeira vez, o Grêmio se dividiu entre três competições no mês de agosto e ainda está vivo em duas. Apesar da eliminação sofrida para o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil, a equipe dirigida por Renato Gaúcho superou o Estudiantes nas oitavas de final da Copa Libertadores e está em quinto lugar no Brasileirão, cinco pontos atrás do clube rival.

Muito utilizado para garantir o descanso de peças-chave do elenco, a equipe reserva de Renato Gaúcho manteve o Grêmio na briga pelo título do Brasileirão. Contra o Santos, no empate por 0 a 0 na última quinta-feira, foram a campo apenas quatro jogadores da escalação considerada ideal pelo treinador, que definiu o clássico como prioridade da semana.

O zagueiro Kannemann e o atacante Everton, a serviço das seleções argentina e brasileira, respectivamente, não estarão à disposição, por isso devem substituídos por Bressan e Alisson. Maicon voltará ao time depois de ser desfalque por lesão, enquanto Cortez vai retornar após cumprir suspensão. Já Léo Moura e Luan, preservados contra o Santos, vão disputar o Gre-Nal, enquanto Jael permanece fora do time, em função de edema no joelho direito. Na ausência do centroavante, André será mantido no time titular.