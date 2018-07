Após clássico, Corinthians viajará segunda à Argentina

A delegação corintiana viajará um dia depois do clássico contra o Palmeiras, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No duelo, Tite deverá voltar a optar pela escalação de uma equipe reserva, apesar de o seu time hoje figurar na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em cinco partidas.

Segundo o cronograma de programação informado pela assessoria do Corinthians, a ideia do clube é fazer um treinamento em La Bombonera, na terça-feira, em horário ainda não definido. A tendência, porém, é de que a atividade aconteça na parte da tarde, quando os jogadores deverão realizar um treino de reconhecimento do local.

O clube também informou que espera, até o final desta sexta-feira, pela confirmação do número de ingressos que serão repassados pela diretoria do Boca Juniors aos corintianos, para em seguida disponibilizar os pacotes de viagem aos torcedores que irão até Buenos Aires ver o duelo de ida da decisão da competição continental.

Para este primeiro jogo diante do Boca, o Corinthians contará com o retorno do atacante Emerson, suspenso da partida de volta das semifinais por ter sido expulso na Vila Belmiro. Apesar de não ter atuado contra os santistas no Pacaembu no empate por 1 a 1, na última quarta-feira, ele não deverá ser utilizado no clássico diante do time palmeirense, cuja escalação também estará recheada de reservas por causa da participação do clube na final da Copa do Brasil.