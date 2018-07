Após clássico 'interessante', Levir reconhece 'altos e baixos' do Flu

"O jogo foi de altos e baixos, com momentos bons dos dois times. Acho que a finalização [foi o nosso mérito]. Tivemos duas chances e marcamos. Tivemos problemas nesse fundamento no campeonato, mas estamos trabalhando", avaliou o técnico, que viu mais aspectos positivos do que negativos no desempenho do Flu.

"Há pouco tempo de treinos, então, conversamos e vemos os vídeos. Temos muito espaço para crescer, então, fico crente que estamos no caminho certo", comentou, apesar das duas derrotas seguidas que o Flu sofreu no Brasileirão, antes da vitória no clássico do fim de semana.

Levir Culpi valorizou o triunfo fora de casa pela necessidade de o Fluminense estar atuando longe do Maracanã nos clássicos, em razão da Olimpíada. "A vitória foi muito interessante pois sempre jogamos fora de casa", afirmou.

Projetando o futuro, o treinador já avisou que fará alterações na equipe, visando o menor desgaste físico. "Tem de haver mudanças. O desgaste físico é enorme. A quilometragem percorrida pelos jogadores é absurda. Então, é preciso mudar. Mantenho uma base. Um time que não tem base fica complicado, fica sem conjunto", disse, sem indicar quais mudanças fará para o duelo contra o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi.