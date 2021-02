Após clássico, Palmeiras se reapresenta com Zé Rafael e Gabriel Veron em campo

O Palmeiras se reapresentou na manhã deste sábado na Academia de Futebol após o empate em 1 a 1 com o São Paulo, no estádio do Morumbi. As novidades foram o meio-campista Zé Rafael e o atacante Gabriel Veron, que participaram da primeira parte do treino técnico e continuam cumprindo cronograma com o departamento médico.

O jovem atacante está em transição física após se recuperar de lesão na coxa e tem realizado alguns trabalhos com o grupo. Ele está fora há quase um mês e não disputou a final da Libertadores e nem o Mundial de Clubes. Enquanto que o meio-campista cumpre um cronograma específico de atividades. Ambos trabalham para estarem à disposição nas finais da Copa do Brasil contra o Grêmio nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.

Os titulares que jogaram o clássico fizeram um trabalho regenerativo na parte interna da Academia de Futebol. Para os atletas que foram a campo, incluindo os que começaram o Choque-Rei entre os reservas, o técnico Abel Ferreira e seus auxiliares comandaram inicialmente um treino técnico de passes, marcações e finalizações. Na sequência, o elenco participou de um duelo de oito contra oito em campo reduzido.

Os jovens Pedro Acácio, Marcelinho, Robinho, Ramon Cesar, Henri, Fabrício, Vanderlan, Pedro Bicalho e Papagaio - este último em pré-temporada - reforçaram os trabalhos deste sábado.

Gabriel Menino também permaneceu na parte interna do CT. O meio-campista deu prosseguimento ao tratamento depois de sofrer uma entorse no tornozelo na partida contra o Coritiba. O zagueiro Emerson Santos também ficou sob cuidado dos médicos.

Envolvido em uma desgastante maratona de jogos, o Palmeiras treina mais uma vez na manhã do domingo antes de enfrentar o Atlético-GO segunda-feira, às 18 horas, no Allianz Parque, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A tendência é que Abel Ferreira dê descanso a quase todos os titulares. Certo é que o zagueiro chileno Benjamín Kuscevic retorna após cumprir suspensão. O time alviverde soma 57 pontos e ocupa a sexta posição na tabela de classificação.