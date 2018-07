Após clássico, técnico da seleção argentina rasga elogios a Messi

BUENOS AIRES - Depois do clássico entre Real Madrid e Barcelona, o técnico da seleção argentina, Sergio Batista, elogiou o seu atacante Lionel Messi, dizendo que o craque está no caminho certo para se tornar o melhor da história.

O treinador, que assistiu à partida em que o Barcelona venceu o Real Madrid, no estádio Santiago Bernabéu, por 2 a 0, com gols do jogador argentino, disse à rádio La Red, de Buenos Aires, que "Messi está no caminho para ser o melhor jogador da história".

Em sua conta do Twitter, Sergio Batista ainda comentou: "Graças a Deus que ainda existem jogadores como Messi. Um poema".