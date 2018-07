Após clássicos, Robinho vê Vasco embalado para encarar o Palmeiras

Embora estejam em posições bem distintas no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco se enfrentam no domingo, em São Januário com ânimos em alta, já que ambos venceram rivais nas últimas rodadas. O Alviverde fez 1 a 0 no Santos enquanto a equipe carioca derrotou o Fluminense por 2 a 1. Mesmo estando 12 pontos atrás (25 contrsa 12), o meia Robinho acredita que, pelas circunstâncias, o adversário estará mais motivado para o jogo.

“Conheço o Roth (Celso, técnico do Vasco) e taticamente ele é muito bom. Eles vêm motivados pela vitória no clássico, nós também vencemos, mas pelo momento que eles vivem, a vitória deles foi até mais importante”, disse o meia, lembrando que a equipe carioca ainda luta arduamente para deixar a zona de rebaixamento.

E mostrando personalidade, o meia admitiu que acha mais fácil encarar um time na situação do Vasco do que uma equipe que está na parte de cima da tabela.

“Quando o time está em baixa, você acaba não tendo tanta confiança. Já vivi isso no Coritiba e sei o que eles estão passando. Jogar contra time que está na frente da tabela é um pouco mais difícil”, opinou.

Antes de vencer o Fluminense, o Vasco vinha de três derrotas consecutivas, onde levou sete gols e não fez nenhum. Já o Palmeiras emplacou seis jogos sem um resultado negativo, com 14 gols marcados e apenas dois sofridos.