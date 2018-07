Após classificação, Alexandre Pato quer empenho contra San José

SÃO PAULO - A classificação antecipada para a próxima fase da Copa Libertadores não pode reduzir o ritmo do Corinthians no seu último jogo da fase de grupos. Nesta terça, o volante Paulinho e o atacante Pato cobraram empenho do time na partida contra o San José, no Pacaembu, nesta quarta.

"Mesmo classificados estamos concentrados em busca dos três pontos", avisou Pato. "Acho que todos os jogadores sabem da importância de cada jogo, todos sabem que o professor Tite pede. Todos vão trabalhar e tentar ganhar porque sabem da importância que é manter esse título e mostrar toda a nossa força mesmo quando já estamos classificados."

Para Paulinho, o Corinthians deve entrar em campo em busca da vitória, sem pensar nos eventuais cruzamentos das oitavas de final. "Não tem escolha de adversário nestes jogos de mata-mata", disse o volante, que minimizou qualquer tensão por causa da tragédia do jogo de ida.

"É claro que o ocorrido vai ficar marcado", afirmou, referindo-se à morte do torcedor boliviano Kevin Espada, no jogo disputado na Bolívia. "Mas temos de esquecer já faz um tempo. E dependemos do resultado, é um jogo para a gente buscar o primeiro lugar no grupo".

LANÇAMENTO - Pato e Paulinho projetaram o jogo contra o San José em evento do Corinthians para lançar seu novo uniforme, que remete ao utilizado na campanha vitoriosa no Brasileirão de 1990. "Não vejo a hora de jogar com ela na quarta", disse Pato, na companhia de Tupãzinho, autor do gol que garantiu aquele título.