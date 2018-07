Após classificação, Atlético-MG é recebido por centenas de torcedores em BH

Depois de buscar um empate heroico com a Ponte Preta, na noite de quarta-feira, o Atlético Mineiro foi recepcionado com festa pela torcida que movimentou o Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, nesta quinta.

Cerca de 200 torcedores compareceram ao local para festejar o resultado que garantiu o time mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Jogando em Campinas, o Atlético saiu atrás no placar, ao levar dois gols da Ponte, mas buscou o empate, resultado que eliminou o anfitrião e classificou a equipe atleticana.

Na recepção festiva, a torcida levou bandeiras e aproveitou o momento para tirar fotos com os jogadores. Robinho, autor do gol do empate na quarta, foi o mais assediado. Os jogadores não esconderam a surpresa com a postura calorosa dos fãs atleticanos.

O time volta a campo no domingo para enfrentar o ameaçado Internacional, no Independência, pela 27ª rodada do Brasileirão. O Atlético é o atual terceiro colocado da tabela, a cinco pontos do líder Palmeiras. O Inter é o 18º, dentro da zona de rebaixamento.