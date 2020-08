Após classificação, Benevenuto diz que Botafogo 'aprendeu a sofrer'

O clima do Botafogo é o melhor possível. O clube carioca confirmou o bom momento na temporada ao derrotar o Paraná e, de quebra, avançar à quarta fase da Copa do Brasil. Após a vitória por 2 a 1, os jogadores exaltaram nesta quarta-feira o trabalho realizado pelo técnico Paulo Autuori e garantiram que o clube "aprendeu a sofrer".

"A média de idade da equipe é muito baixa, mas são jogadores com experiência na Copa do Brasil. A vitória foi para dar moral no decorrer do campeonatos. Soubemos sofrer durante o jogo para sair com a classificação da Vila Capanema", afirmou Marcelo Benevenuto, antes de elogiar Autuori, que fez aniversário na terça.

"O time está a cara do Autuori. Ele soube montar a equipe. Ele escala conforme o time adversário e isso é muito importante. Essa classificação acabou sendo um presente de aniversário para ele", completou.

Autor do gol de pênalti, marcado aos 51 minutos do segundo tempo, Danilo Barcelos também exaltou o momento do Botafogo, que ainda está invicto no Campeonato Brasileiro, tendo empatado com o Flamengo por 1 a 1, na última rodada.

"Estou feliz pelo gol. Venho trabalhando bastante. O Botafogo está criando uma bela história em 2020. Todos estão envolvidos no projeto de reconstrução da equipe. Fizemos uma bela partida. Estamos vindo de jogos seguidos e é normal ter uma queda de rendimento. Erramos jogadas bobas no primeiro tempo, mas seguramos na etapa final. É dessa maneira que o time fica mais forte", concluiu.

Além de embolsar uma premiação de R$ 2 milhões pela classificação, o Botafogo agora aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário na quarta fase.