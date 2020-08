Após classificação do Corinthians, Andrés ironiza: 'Vai ter gente com dificuldade de explicar'

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, ironizou os críticos da equipe após a classificação para a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. O dirigente mais uma vez usou suas redes sociais para se manifestar.

"Mais uma vez Corinthians na final. Vai ter gente com dificuldade de explicar por aí amanhã. Um dia vão entender que o Corinthians não se explica, se sente. Parabéns pro time, pra comissão e pra quem acreditou", escreveu o dirigente, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol.

Leia Também Carlos Augusto posta foto do corte e hematomas no tornozelo por causa de dividida

Andrés já havia utilizado sua página no Twitter para desdenhar de quem havia dado o Corinthians como fora da briga pelo título. Após a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0, o dirigente se manifestou. "Quinta força. Disseram até que ia ser rebaixado. Agora estamos aí, time encaixando e a camisa pesando. Faltam três jogos", escreveu.

De fato, a situação do Corinthians não era das mais confortáveis. A equipe passou toda a paralisação do campeonato com a pressão de correr sérios riscos de eliminação ainda na primeira fase e existia até a possibilidade de rebaixamento. Para garantir a vaga, seria preciso uma combinação de resultados e foi justamente o que aconteceu.

Na volta do Paulistão, o Corinthians conquistou quatro vitórias e passou de candidato ao rebaixamento para finalista do Estadual. A decisão será disputada em dois jogos. O primeiro encontro acontecerá nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Corinthians. E a grande decisão será no sábado, às 16h, no Allianz Parque. As datas e horários dos jogos serão oficializados nesta segunda-feira, pela Federação Paulista.