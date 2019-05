Após classificação, Everton indica saída do Grêmio: 'Dever cumprido'

Principal destaque do Grêmio na temporada, o atacante Everton, convocado para defender a seleção brasileira na Copa América, indicou a possibilidade de deixar o clube após a vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, na partida que levou a equipe para as quartas de final da Copa do Brasil.

"(Caso não jogue mais no Grêmio) Sairia com a cabeça erguida, com sensação de dever cumprido. Consegui colocar meu nome na história do Grêmio e sou muito feliz por tudo que vivi aqui", disse o jogador, que também comemorou o resultado conquistado pela equipe nesta quarta-feira.

Autor de um dos três gols marcados pelo time da capital gaúcha nesta quarta, Diego Tardelli falou da importância da vitória e se colocou à disposição de Renato Gaúcho para atuar como titular nos próximos compromissos do clube.

"Segundo pelo Grêmio, segundo contra o Juventude. Mas o mais importante é marcar e estar classificado. Estou preparado (para ser titular). Se Deus quiser, estamos evoluindo aos poucos e espero que seja o começo antes de disparar", disse o atacante.

Artilheiro do jogo com dois gols, Felipe Vizeu seguiu a linha dos companheiros. "Temos que continuar com os pés no chão, trabalhando com dedicação e humildade. As coisas acontecem naturalmente. Agradeço por esse momento que estou vivendo. Fico feliz por todo o carinho e por poder ajudar a equipe", concluiu.

Passado o duelo contra o Juventude, o Grêmio volta a focar no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha enfrenta no sábado, o Bahia, na Fonte Nova. O time de Renato Gaúcho é o 18º colocado, com apenas cinco pontos.