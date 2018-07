Após classificação, Fossati exalta evolução do Inter

"Estou satisfeito com o time. Fizemos um primeiro tempo bastante agressivo, explorando todos os caminhos em campo. A equipe está crescendo", avaliou o uruguaio. O Inter construiu o placar no sábado antes do intervalo, com dois gols de Walter. A vitória garantiu a equipe na final do segundo turno do Gauchão.

"O futebol do primeiro tempo é o futebol do Internacional. Agora o foco é a Libertadores", reforçou Andrezinho, já pensando na partida de quarta-feira, contra o Emelec. "A nossa equipe teve brio e jogou bem. Agora é procurar descansar pra fazer um grande jogo no Equador", afirmou Glaydson.

O vice-presidente de futebol, Fernando Carvalho, que defendeu Fossati após os tropeços das últimas semanas, também ficou satisfeito com o desempenho de sábado. "Fomos melhores hoje, mas temos que melhorar ainda. A defesa foi mais compacta, mas jogamos bem. Estamos avançando coletivamente", aprovou.