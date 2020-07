Após classificação improvável, Corinthians desafia o 'favorito' Red Bull Bragantino

Após conseguir uma classificação improvável, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, às 19h, no Morumbi, pelo confronto decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista. Na visão do técnico corintiano, Tiago Nunes, o Bragantino é o favorito para avançar, porque terminou a fase de grupos com a melhor campanha. O mando da partida, aliás, é do Bragantino, mas a cidade do interior não pode receber jogos por determinação do governo de São Paulo em razão da pandemia do coronavírus.

“Coloquei o Bragantino como favorito como questão óbvia desportiva. É o líder geral da primeira fase, então tem o favoritismo. Não acompanho repercussão, para mim isso não afeta, mas por uma questão simples e direta do rendimento deles neste primeiro momento”, disse Tiago Nunes. “O que me preocupa é o Corinthians, é estar bem, fazer bom jogo, estar concentrado. A camisa do Corinthians pede que a gente busque as vitórias. É com os jogadores, vamos dar suporte para que as coisas corram bem.”

No Bragantino, o volante Matheus Jesus rechaçou o favoritismo. Ele está emprestado pelo Corinthians, mas poderá atuar porque o Bragantino arca com 100% do seu salário.

"O professor Felipe (Conceição) está trabalhando, olhando os pontos fortes e fracos do Corinthians para que a gente possa explorar. Favorito não tem, é um grande jogo, duas grandes equipes. Independentemente da tabela, sabemos da força do Corinthians. Vamos levar o jogo com muita importância, vamos fazer o nosso jogo e buscar a vitória", disse.

O Corinthians terá a reestreia de Jô, que não joga há quase oito meses. Contratado durante a pandemia, ele foi inscrito para o mata-mata e vai substituir o argentino Mauro Boselli, que passou por cirurgia por causa de uma fratura no rosto. O volante colombiano Cantillo não está confirmado após se recuperar do coronavírus.

“O Jô tem uma história muito bonita no Corinthians. De um jogador desse pedigree, sempre se espera a resposta que sempre deu. Estava muito tempo parado, precisa de ritmo, está treinando bem há um tempo, esperamos que vá bem. Não sabemos quanto tempo vai suportar, mas ele vai ter uma doação máxima para dar o seu melhor”, analisou Tiago Nunes.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X CORINTHIANS

Bragantino: Júlio César; Aderlan, Fabrício Bruno, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Matheus Jesus e Vitinho; Artur, Morato e Ytalo. Técnico: Felipe Conceição.

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho (Cantillo ou Ederson) e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

Juiz: Raphael Claus.

Local: Morumbi.

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.