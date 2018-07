Após classificação, Mano celebra força do ataque e temporada 100% do Cruzeiro

Ainda que sem brilho, o Cruzeiro assegurou a passagem para a segunda fase da Copa do Brasil ao superar o Volta Redonda por 2 a 1, na noite de quarta-feira, no Raulino Oliveira. Satisfeito com o objetivo alcançado, o técnico Mano Menezes destacou o poderio ofensivo do time mineiro, que definiu a sua classificação com gols marcados por Alisson e Robinho.

"Vamos valorizar muito mais o aspecto positivo. Criamos bastante de novo. Desperdiçamos algumas oportunidades que logo não vamos desperdiçar mais. E se continuarmos criando desse jeito, certamente poderemos conquistar mais vitórias ainda na sequência", afirmou Mano, que também destacou a dificuldade de superar como mandante o Volta Redonda, que vinha ostentando uma longa invencibilidade do Raulino de Oliveira.

"O primeiro tempo foi mais jogado, estudado e trabalhado. Oscilamos um pouco em determinados momentos, mas temos que valorizar muito a vitória aqui, porque ninguém vencia aqui desde abril do ano passado. E se uma equipe mantém uma invencibilidade tão grande, durante tanto tempo, é porque ela tem mérito e o Cruzeiro teve muito mérito em derrotar essa equipe", analisou.

Além disso, Mano lembrou que o Cruzeiro segue invicto em 2017, agora com seis vitórias, sendo três pelo Campeonato Mineiro, duas pela Copa da Primeira e agora uma pela Copa do Brasil, num duelo definido pelo treinador como "tenso", pelo risco de eliminação por causa do novo regulamento do torneio nacional.

"Temos muito mais fatores positivos do que negativos. Os negativos a gente resolve em casa, que é onde devemos resolvê-los. Os positivos vamos exaltar, porque não é fácil conquistar seis vitórias consecutivas no futebol brasileiro. Acabamos de passar pela primeira fase em um jogo que o regulamento torna tenso e de muita decisão já na primeira rodada", destacou.