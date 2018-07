Após classificação, Mano elogia postura do Cruzeiro e pede mais apoio da torcida

O Cruzeiro não teve grande desempenho na noite de segunda-feira, mas fez o suficiente para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil e deixar o técnico Mano Menezes satisfeito. Após o empate por 1 a 1 com o Atlético Paranaense, no Mineirão, o treinador elogiou a maturidade da sua equipe, que soube sustentar a vantagem obtida no primeiro duelo da série, em Curitiba, vencido por 2 a 1.

"O Cruzeiro fez um bom jogo. Era um jogo perigoso, não somente pelo adversário, mas pelas circunstâncias da partida. Ninguém imaginaria como o Atlético-PR iria voltar (após a Copa do Mundo). Fizemos um jogo equilibrado, mas consciente. Fomos apertando até conseguir o gol", disse.

No duelo de segunda-feira, o Cruzeiro abriu o placar aos 40 minutos do segundo tempo com o gol marcado por Arrascaeta, depois sendo vazado nos acréscimos, por Bergson. Mas, de fato, o time não correu grandes riscos de ser eliminado.

Mano só não gostou mesmo do comportamento da torcida do Cruzeiro, mesmo que o público no Mineirão tenha sido bom - 39.784 pagantes. O treinador cobrou mais apoio, especialmente nos momentos mais complicados das partidas.

"Precisamos da ajuda, do empurrão do nosso torcedor. Em determinados momentos, a torcida estava silenciosa. Torcer com 2 ou 3 a 0, aí eu também torço. A torcida do Cruzeiro sabe da importância que ela tem para a nossa equipe. Com essa classificação, vamos ficando mais fortes, vamos alcançando novos degraus", concluiu.

Nas quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro terá pela frente o Santos, em duelos marcados para os dias 1º e 15 de agosto, na Vila Belmiro e no Mineirão, respectivamente. O time voltará a jogar na quinta-feira, quando vai enfrentar o América Mineiro, também no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.