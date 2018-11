Após classificação no Uruguai, Fluminense é recebido com festa no Rio

Os jogadores do Fluminense tiveram nesta quinta-feira a verdadeira dimensão do feito conquistado no Uruguai. Um dia depois de vencer o Nacional, em Montevidéu, e garantir vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana, a delegação do time carioca foi recebida com muita festa por centenas de torcedores no Rio.

A festa foi grande e até os jogadores se mostraram surpresos. A torcida inclusive conseguiu furar o bloqueio dos seguranças para ter um contato mais próximo com os heróis da classificação. Os gritos de "sou Fluminense até morrer" e "time de guerreiros" deu o tom da comemoração no aeroporto.

Herói na quarta, ao marcar o único gol do triunfo por 1 a 0 no Parque Central, Luciano foi um dos mais festejados. "Representa muita coisa, é trabalho da equipe", disse rapidamente. O goleiro Júlio César e até o atacante Matheus Alessandro, que perdeu gol feito nos acréscimos da partida, também foram bastante procurados.

Nas semifinais da Sul-Americana, o Fluminense fará confronto brasileiro com o Atlético-PR, que eliminou o Bahia. Antes, porém, o time carioca volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, pelo qual encara o Vasco neste sábado, no Maracanã. A tendência é que o técnico Marcelo Oliveira escale os reservas no clássico.