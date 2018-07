Após classificação nos pênaltis, Marcelo diz que Brasil 'soube sofrer'

O domingo é de folga para a seleção brasileira, mas a dramática vitória nos pênaltis sobre o Chile, no último sábado no Mineirão, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, segue na cabeça dos jogadores. O lateral Marcelo, por exemplo, esqueceu os erros, viu pontos positivos em um triunfo tão difícil e garantiu que a forma como o time lidou com os momentos decisivos mostram que o Brasil "soube sofrer".

"Dos erros é difícil falar agora, ainda não vimos o vídeo do jogo, mas soubemos sofrer e para ganhar a Copa do Mundo é preciso saber sofrer. Tivemos bola no travessão, bola que o Julio (Cesar) defendeu, mas são coisas que precisamos passar para, se Deus quiser, sermos campeões", declarou o jogador em entrevista à TV Globo.

Julio Cesar, aliás, foi o grande herói da classificação depois de defender dois pênalti. O último, cobrado por Jara, foi na trave, selando o placar de 3 a 2. Marcelo garantiu que a confiança da seleção em seu goleiro era imensa antes das cobranças. "Estava todo mundo se abraçando, passando força, mas eu acho que quem deixou a gente mais emocionado foi o Julio antes da cobrança. Ele já estava nervoso, mas passou para a gente uma segurança muito grande."

O lateral ainda demonstrou não ter a dimensão da vitória de sábado e disse ter ficado surpreso com a emoção da torcida. "Foi como se fosse um filme com final feliz. Passando na rua, as pessoas olhavam e não acreditavam que estavam vivendo aquele momento. Eu nunca tinha passado isso na vida, estando no meu País, ajudando meu País a conseguir uma vitória, levando praticamente o País nas costas. Foi algo que nunca tinha passado na vida."

Mas Marcelo sabe que a histórica classificação de nada adiantará se o esperado título não vier. E para ficar mais próximo da conquista, o Brasil precisa vencer um duro adversário nas quartas de final: a Colômbia, uma das melhores seleções da Copa até o momento, que eliminou o Uruguai no sábado.

"A gente não escolhe adversário, estamos aqui para jogar e para vencer. Não ficamos pensando em adversário. A Colômbia e uma grandíssima seleção, tem jogadores de qualidade, mas somos a seleção brasileira e vamos com tudo", comentou o lateral brasileiro.

Marcelo também sabe que diante dos colombianos ele terá a difícil tarefa de parar o forte lado direito do adversário, que conta com Guardado e Zuñiga vivendo ótimo momento. "Conheço o time da Colômbia, já vi alguns vídeos. Claro que vai ser muito complicado, mas não podemos nos preocupar só com o lado direito deles, precisamos nos preocupar com o time todo que é muito forte. Mas sei que o Felipão vai nos passar o que for necessário para a gente vencer."