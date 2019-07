Após classificação, presidente do Internacional critica arbitragem

O presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, não poupou críticas à arbitragem da partida contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira. Apesar da classificação para a semifinal da Copa do Brasil nos pênaltis, o time gaúcho deixou o campo reclamando muito do gol de Victor Cuesta anulado já nos acréscimos do segundo tempo.

"Foi uma barbaridade, o juiz é muito ruim", gritou o dirigente na saída do gramado. O árbitro catarinense Rafael Traci ouviu as provocações de Medeiros, que o acompanhou até o vestiário e teve de ser contido pelo policiamento.

O técnico Odair Hellmann teve postura mais contida quanto às críticas na saída do gramado. O treinador comemorou muito com os atletas e se limitou a exaltar a boa atuação da equipe, após o triunfo nas penalidades por 5 a 4 - no tempo normal, o time gaúcho venceu por 1 a 0.

"A felicidade é muito grande. Fico feliz porque nós merecíamos a classificação, e mais ainda pelo grande jogo que fizemos. Merecemos o 2 a 0 no tempo normal. O time foi gigante junto com o torcedor, contra um dos melhores times do Brasil. Isso mostra mais ainda a grandeza da nossa equipe", afirmou.

Classificado, o Internacional enfrenta o Cruzeiro na semifinal. A outra semifinal terá Grêmio e Athletico-PR.