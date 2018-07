Após classificação, Roth avalia que Inter encontrou rumo e agora 'colhe frutos'

A sensação de Celso Roth é de que o pior já passou no Internacional. Com o time classificado às semifinais da Copa do Brasil após superar o Santos por 2 a 0 na noite de quarta-feira, no Beira-Rio, o técnico criticou o imediatismo no futebol e avaliou que a equipe gaúcha agora começa a colher frutos do trabalho desenvolvido, com bons resultados quando se aproxima o final da temporada.

"Quando a gente fala em equilíbrio, não fala de só uma coisa. Disse que nós tínhamos que primeiro achar nosso time para depois começar a ganhar dos outros. Mas é difícil, em um momento de pressão. A gente sabe que as coisas estão se encaminhando e estamos colhendo os frutos agora", disse o treinador.

Na avaliação de Roth, o Inter foi praticamente perfeito na noite de quarta e surpreendeu o Santos ao pressioná-lo no início do duelo, abrindo o placar logo aos nove minutos, com o gol marcado por Aylon. "Fizemos uma atuação técnica praticamente perfeita. Pressionamos o Santos no início, eles não esperavam isso", disse.

Classificado às semifinais, o Inter agora terá o Atlético Mineiro como próximo adversário na Copa do Brasil. O time volta a jogar no próximo fim de semana, mas pelo Campeonato Brasileiro. Em 16º lugar, o time vai encarar o rival Grêmio em clássico fora de casa.