Após classificação, São Paulo mira sequência de vitórias para confirmar evolução

O São Paulo se classificou para a 2ª fase da Copa Sul-Americana, mas não convenceu plenamente seu torcedor. A vitória foi sofrida. Muitas chances perdidas de gol e um jogo pouco atrativo em campo. Vinha de quatro empates seguidos. Agora, para o elenco, é hora de mostrar nos resultados a evolução da equipe.

"Estamos crescendo e evoluindo jogo a jogo", analisa o goleiro Sidão. "Agora vamos buscar uma sequência de vitórias para confirmar que o time tem melhorado."

Para o goleiro, a classificação diante do Rosario Central veio graças à atenção do time durante o jogo. "Caímos no Paulista e na Copa do Brasil em jogos em que tivemos a classificação nas mãos. Por isso hoje entramos mais atentos e aguerridos. Agora vamos em usca do título."

O zagueiro Anderson Martins também aposta numa boa sequência do São Paulo. "O mais importante era a classificação, o nosso objetivo principal. A gente sabe que ela veio com muita dedicação, Rosario vendeu caro a classificação. Agora teremos mais tranquilidade e queremos dar continuidade ao trabalho do Aguirre para evoluirmos e deixarmos os torcedores mais felizes"

Sidão ainda lamentou o fato de o São Paulo ter perdido dois jogadores no fim do jogo contra o Rosario: Cueva e Petros, expulsos. "Era importante terminarmos o jogo com os 11. (O superintendente de relações institucionais) Lugano nos falou isso. Mas Sul-Americana é pegada mesmo. Tem muita catimba, muita provocação. Talvez precisávamos de mais maturidade para terminarmos com os 11."